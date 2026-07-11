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Geger Penemuan Tas Mencurigakan di Lapangan Renon Denpasar, Ini Kata Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 – 20:00 WIB
Geger Penemuan Tas Mencurigakan di Lapangan Renon Denpasar, Ini Kata Polisi - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Denpasar Timur mengamankan tas mencurigakan bermotif batik di bawah semak-semak di Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Sabtu (11/7/2026). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Area Lapangan Bajra Sandhi Renon, Denpasar Timur, sempat digegerkan dengan penemuan sebuah tas mencurigakan bermotif batik di bawah semak-semak, Sabtu (11/7/2026).

Berkat kesigapan personel Polsek Denpasar Timur (Dentim), tas tersebut kini telah diamankan dan dipastikan tidak berisi barang berbahaya.

Peristiwa tersebut bermula saat seorang warga yang tengah berolahraga di kawasan Lapangan Bajra Sandhi melihat sebuah tas berwarna krem bermotif batik tergeletak di bawah semak-semak.

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Karena merasa curiga, warga tersebut segera melaporkan temuannya kepada security Kawasan Bajra Sandhi.

Security Kawasan Bajra Sandhi bersama pelapor kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan keberadaan tas dimaksud.

Mengingat tidak diketahui pemiliknya dan guna mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan, Security Kawasan Bajra Sandhi segera menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Dentim agar dilakukan penanganan lebih lanjut.

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Menerima laporan tersebut, UKL (Unit Kecil Lengkap) Polsek Dentim yang dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) Ipda I Wayan Yasa langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan secara hati-hati sesuai prosedur.

Setelah tas berhasil dibuka, petugas menemukan bahwa isinya hanya beberapa potong pakaian dan peralatan makan.

Area Lapangan Bajra Sandhi Renon, Denpasar Timur, sempat digegerkan dengan penemuan sebuah tas mencurigakan bermotif batik di bawah semak-semak, Sabtu (11/7)
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TAGS   tas Lapangan Bajra Sandhi Denpasar polsek denpasar timur semak-semak

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