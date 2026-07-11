Deteni Australia Tewas di Toilet Imigrasi Ngurah Rai Bali, Kakanim Buka Suara

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, heboh.

Seorang deteni asal Australia berinisial CJMH, 39, dilaporkan meninggal dunia saat menjalani proses detensi, Jumat (10/7) malam.

Korban diduga mengakhiri hidupnya di dalam toilet ruang detensi sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa seluruh prosedur pengawasan telah dijalankan sesuai standar.

“Petugas piket telah menjalankan prosedur pengawasan rutin sesuai standar, dan begitu terdeteksi kejanggalan melalui CCTV, respons dan pertolongan pertama segera dilakukan,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bugie Kurniawan, Sabtu (11/7).

Peristiwa tragis ini bermula ketika petugas piket melakukan pemantauan berkala melalui kamera pengawas (CCTV).

Petugas curiga karena korban tidak menunjukkan pergerakan dalam waktu yang cukup lama di dalam toilet.

Petugas segera mendatangi lokasi dan menemukan deteni dalam kondisi tidak sadarkan diri pada pukul 17.25.