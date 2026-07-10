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JPNN.com Bali Kriminal Kasus Adu Jotos Penghuni Indekos di Denpasar Seusai Argentina Menang Antiklimaks

Kasus Adu Jotos Penghuni Indekos di Denpasar Seusai Argentina Menang Antiklimaks

Jumat, 10 Juli 2026 – 18:59 WIB
Kasus Adu Jotos Penghuni Indekos di Denpasar Seusai Argentina Menang Antiklimaks - JPNN.com Bali
Polsek Denpasar Timur memfasilitasi penyelesaian damai atas kasus keributan antarpenghuni indekos yang terjadi di Jalan Akasia XVI, Gang Durian, Denpasar Timur, Kamis (9/7) kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Timur memfasilitasi penyelesaian damai atas kasus keributan antarpenghuni indekos yang terjadi di Jalan Akasia XVI, Gang Durian, Denpasar Timur.

Melalui jalur musyawarah yang digelar Kamis (9/7) kemarin, kedua belah pihak yang sempat bertikai kini resmi menyepakati perdamaian.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menyampaikan mediasi digelar di Ruang Reskrim Polsek Denpasar Timur.

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Langkah ini diambil untuk mewujudkan perdamaian, menjaga kamtibmas, serta mencegah konflik serupa terulang kembali.

"Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya.

Setidaknya ada tiga poin utama kesepakatan perdamaian.

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Pertama, kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menuntut secara hukum atas insiden saling pukul dan lempar yang dipicu aksi geber motor saat euforia nobar Piala Dunia, Rabu (8/7) dini hari lalu.

Kedua, kedua belah pihak menyatakan siap diproses sesuai hukum yang berlaku jika di kemudian hari melanggar perjanjian atau mengulangi perbuatan tersebut.

Polsek Denpasar Timur memfasilitasi penyelesaian damai atas kasus keributan antarpenghuni indekos yang terjadi di Jalan Akasia XVI, Gang Durian, Denpasar
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TAGS   indekos Denpasar Argentina Piala Dunia 2026 perdamaian polsek denpasar timur polresta denpasar

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