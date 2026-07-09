1,4 Kg Ganja Aceh Rasa Kopi Gagal Masuk Bali, Dua Pengedar Terancam Mati

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali membongkar sindikat pengedar narkotika lintas provinsi jaringan Aceh–Bali.

Ribuan gram ganja siap edar berhasil disita dari tangan dua pelaku di kawasan Denpasar dan Badung pada Rabu kemarin (8/7).

Kedua pelaku teridentifikasi berinisial RA, 48 dan FY alias Giok, 49.

Aksi penggerebekan taktis ini dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Bali Brigjen Dr Putu Putera Sadana.

Brigjen Putu Putera Sadana mengungkapkan keberhasilan membongkar jaringan pengedar lintas Aceh – Bali ini berkat koordinasi dengan Direktorat Interdiksi Deputi Pemberantasan BNN RI, Ditjen Bea Cukai Bali-NTB-NTT, dan BNNP.

“Kami menerima informasi pengiriman paket mencurigakan dari ujung barat Indonesia,” ujar Brigjen Putu Putera Sadana, Kamis (9/7).

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Petugas pun menerapkan strategi controlled delivery.

Petugas sengaja membuntuti dan mengawal paket tersebut hingga sampai ke alamat tujuan untuk menciduk penerima