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JPNN.com Bali Kriminal 1,4 Kg Ganja Aceh Rasa Kopi Gagal Masuk Bali, Dua Pengedar Terancam Mati

1,4 Kg Ganja Aceh Rasa Kopi Gagal Masuk Bali, Dua Pengedar Terancam Mati

Kamis, 09 Juli 2026 – 21:35 WIB
1,4 Kg Ganja Aceh Rasa Kopi Gagal Masuk Bali, Dua Pengedar Terancam Mati - JPNN.com Bali
Aparat BNNP Bali membongkar sindikat pengedar narkotika lintas provinsi jaringan Aceh–Bali, Rabu (8/7) kemarin di Denpasar. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti 1,4 kg ganja. Foto: Humas BNNP Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali membongkar sindikat pengedar narkotika lintas provinsi jaringan Aceh–Bali.

Ribuan gram ganja siap edar berhasil disita dari tangan dua pelaku di kawasan Denpasar dan Badung pada Rabu kemarin (8/7).

Kedua pelaku teridentifikasi berinisial RA, 48 dan FY alias Giok, 49.

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Aksi penggerebekan taktis ini dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Bali Brigjen Dr Putu Putera Sadana.

Brigjen Putu Putera Sadana mengungkapkan keberhasilan membongkar jaringan pengedar lintas Aceh – Bali ini berkat koordinasi dengan Direktorat Interdiksi Deputi Pemberantasan BNN RI, Ditjen Bea Cukai Bali-NTB-NTT, dan BNNP.

“Kami menerima informasi pengiriman paket mencurigakan dari ujung barat Indonesia,” ujar Brigjen Putu Putera Sadana, Kamis (9/7).

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Petugas pun menerapkan strategi controlled delivery.

Petugas sengaja membuntuti dan mengawal paket tersebut hingga sampai ke alamat tujuan untuk menciduk penerima

Aparat BNNP Bali membongkar sindikat pengedar narkotika lintas provinsi jaringan Aceh–Bali. Dari tangan pelaku diamankan 1,4 kg ganja.
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TAGS   ganja pengedar Jaringan Aceh-Bali kopi BNNP Bali hukuman mati Denpasar Bali Aceh Kepala BNNP Bali Brigjen Putu Putera Sadana

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