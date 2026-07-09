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JPNN.com Bali Kriminal Teknisi Asal Pematang Siantar Tewas Kesetrum di Kuta, Kalimat Terakhir Jadi Pertanda

Teknisi Asal Pematang Siantar Tewas Kesetrum di Kuta, Kalimat Terakhir Jadi Pertanda

Kamis, 09 Juli 2026 – 20:25 WIB
Teknisi Asal Pematang Siantar Tewas Kesetrum di Kuta, Kalimat Terakhir Jadi Pertanda - JPNN.com Bali
Jenazah teknisi listrik asal Pematang Siantar, Sumut, Samuel Sitompul dievakuasi ke RSUP Prof Ngoerah, Denpasar, setelah tewas kesetrum listrik di di Vila Kasa Artista, Jalan Sari Dewi No. 17, Kuta, Rabu (8/7) malam kemarin pukul 18.52 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Kecelakaan kerja merenggut nyawa seorang teknisi panggilan di kawasan wisata Seminyak, Kuta, Badung.

Korban bernama Samuel Sitompul, 46, asal Pematang Siantar, Sumatra Utara, meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat memperbaiki pompa kolam renang di Vila Kasa Artista, Jalan Sari Dewi No. 17, Kuta, Rabu (8/7) malam kemarin pukul 18.52 WITA.

“Iya, korban meninggal tersengat listrik,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (9/7).

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Peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WITA.

Saat itu, seorang pekerja vila bernama I Made Desta, 24, melihat korban tengah sibuk mengganti komponen MCB di area mesin pompa yang terletak di sisi barat kolam renang.

Saksi sempat menawarkan kopi, tetapi korban menolak dengan sopan.

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"Tidak usah Pak, saya tinggal pasang satu MCB lagi, sisanya saya lanjutkan besok," ucap korban Samuel Sitompul.

Tak berselang lama saat korban sedang memotong kabel, saksi dikejutkan oleh teriakan histeris korban yang berteriak, "Aduh!".

Korban Samuel Sitompul, 46, asal Pematang Siantar, Sumatra Utara, meninggal tersengat arus listrik saat memperbaiki pompa kolam renang di Kuta, Badung, Bali
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TAGS   teknisi Pematang Siantar listrik kesetrum kuta kolam renang Vila Kasa Artista MCB polresta denpasar RSUP Prof Ngoerah

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