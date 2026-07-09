Polda Bali Lacak Pelaku Penculikan & Pemerasan Bule Rusia, Ini Temuan Polisi

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Polda Bali langsung turun tangan mengungkap kasus penculikan, penganiayaan dan pemerasan yang dialami seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AI, 41, Kamis (2/7) lalu di kawasan Kuta Selatan, Badung.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menjelaskan, penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di empat lokasi berbeda.

Penyidik kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi. Hasilnya?

“Area pencegatan korban diketahui merupakan jalan sempit yang sepi, minim saksi dan kamera pengawas,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Arisandy, Kamis (9/7).

Dari hasil TKP di Vila Ukulele, tempat korban AI menetap terungkap, saat kejadian berlangsung, sistem CCTV, listrik, dan WiFi dalam keadaan mati akibat korsleting pada mesin air.

Berdasar petunjuk awal, terduga pelaku diketahui menggunakan kendaraan roda empat jenis Nissan Serena berwarna hitam.

Belum diketahui jumlah pasti pelaku.

Namun, melihat kronologis kejadian, pelaku penculikan berjumlah dua orang dan sama-sama memakai topeng alias sebo.