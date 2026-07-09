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Polda Bali Lacak Pelaku Penculikan & Pemerasan Bule Rusia, Ini Temuan Polisi

Kamis, 09 Juli 2026 – 19:58 WIB
Polda Bali Lacak Pelaku Penculikan & Pemerasan Bule Rusia, Ini Temuan Polisi - JPNN.com Bali
Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy membeberkan hasil olah TKP kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan bule Rusia berinisial AI di Kuta Selatan, Kamis (9/7). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Polda Bali langsung turun tangan mengungkap kasus penculikan, penganiayaan dan pemerasan yang dialami seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AI, 41, Kamis (2/7) lalu di kawasan Kuta Selatan, Badung.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menjelaskan, penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di empat lokasi berbeda.

Penyidik kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi. Hasilnya?

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“Area pencegatan korban diketahui merupakan jalan sempit yang sepi, minim saksi dan kamera pengawas,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Arisandy, Kamis (9/7).

Dari hasil TKP di Vila Ukulele, tempat korban AI menetap terungkap, saat kejadian berlangsung, sistem CCTV, listrik, dan WiFi dalam keadaan mati akibat korsleting pada mesin air.

Berdasar petunjuk awal, terduga pelaku diketahui menggunakan kendaraan roda empat jenis Nissan Serena berwarna hitam.

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Belum diketahui jumlah pasti pelaku.

Namun, melihat kronologis kejadian, pelaku penculikan berjumlah dua orang dan sama-sama memakai topeng alias sebo.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menjelaskan, penyidik telah melakukan olah TKP kasus penculikan, penganiayaan dan pemerasan yang dialami bule Rusia
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TAGS   polda bali bule RUSIA WNA bule rusia penculikan penganiayaan pemerasan kripto laboratorium forensik

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