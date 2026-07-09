Bule Rusia Diculik & Dianiaya, Aset Kripto Dikuras Habis, Polisi Bali Bergerak

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Aksi kriminalitas jalanan yang terorganisir kembali mengguncang pariwisata Bali.

Tim gabungan Polda Bali kini tengah bergerak cepat memburu komplotan bermasker yang nekat mencegat, menyekap, menganiaya, hingga memeras seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia berinisial AI, 41, di kawasan Kuta Selatan, Badung, Kamis (2/7) lalu.

“Benar, kami telah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana penculikan dan pemerasan WNA Rusia.

Saat ini tim Opsnal di lapangan sedang mengumpulkan seluruh bukti dan petunjuk untuk mengidentifikasi para pelaku," ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, Kamis (9/7).

Peristiwa menegangkan ini bermula pada Kamis (2/7) malam pukul 21.35 WITA.

Korban yang berprofesi sebagai wiraswasta tersebut sedang berkendara pulang dari Restoran Hedonist menuju tempat tinggalnya.

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Saat melintas di area gelap sekitar Jalan Uluwatu - Jalan Belimbing Pecatu, sebuah mobil Nissan Serena hitam tiba-tiba memotong jalurnya.

Dua pria misterius mengenakan topeng alias sebo langsung turun, memborgol tangan korban dengan tali plastik, dan menutup kepalanya secara paksa.