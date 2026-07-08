Pecah Keributan Penghuni Indekos di Denpasar Setelah Argentina Menang, Duh
bali.jpnn.com, DENPASAR - Keributan antarpenghuni indekos pecah di Jalan Akasia XVI Gang Durian, Denpasar Timur, Rabu (8/7) dini hari pukul 02.20 WITA.
Insiden ini dipicu oleh salah paham akibat pengaruh alkohol dan aksi geber motor saat merayakan kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026.
“Pemicu awalnya gara-gara selebrasi kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026 yang berlebihan.
Apalagi pada saat kejadian, mereka di bawah pengaruh alkohol,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (8/7).
Menurutnya, keributan bermula saat salah satu penghuni indekos bernama Mecel, asal Manggarai, NTT bersama rekan-rekannya baru saja selesai nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026.
Karena tim favoritnya menang, mereka merayakan kegembiraan di depan indekos sambil menggeber sepeda motor dan berteriak-teriak.
Aksi bising di pagi buta itu lantas ditegur oleh tetangga indekos seberang gang berinisial SD, 21, asal Sumba Barat, NTT.
"Karena di bawah pengaruh alkohol, pihak yang ditegur tidak terima.
Keributan antarpenghuni indekos pecah di Jalan Akasia XVI Gang Durian, Denpasar Timur, Rabu (8/7) dini hari pukul 02.20 WITA seusai Argentina menang vs Mesir
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