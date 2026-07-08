Pecah Keributan Penghuni Indekos di Denpasar Setelah Argentina Menang, Duh

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keributan antarpenghuni indekos pecah di Jalan Akasia XVI Gang Durian, Denpasar Timur, Rabu (8/7) dini hari pukul 02.20 WITA.

Insiden ini dipicu oleh salah paham akibat pengaruh alkohol dan aksi geber motor saat merayakan kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026.

“Pemicu awalnya gara-gara selebrasi kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026 yang berlebihan.

Apalagi pada saat kejadian, mereka di bawah pengaruh alkohol,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (8/7).

Menurutnya, keributan bermula saat salah satu penghuni indekos bernama Mecel, asal Manggarai, NTT bersama rekan-rekannya baru saja selesai nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026.

Karena tim favoritnya menang, mereka merayakan kegembiraan di depan indekos sambil menggeber sepeda motor dan berteriak-teriak.

Aksi bising di pagi buta itu lantas ditegur oleh tetangga indekos seberang gang berinisial SD, 21, asal Sumba Barat, NTT.

"Karena di bawah pengaruh alkohol, pihak yang ditegur tidak terima.