Pria Bogor ini tak Berkutik, Diciduk saat Tempel Sabu-sabu di Badung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Bali menangkap seorang kurir narkotika berinisial BDP, 40, Rabu (25/6) dini hari.

Warga Bogor, Jawa Barat, ini diamankan di pinggir Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Gang Taman Indah, Banjar Delod Pempatan, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Badung.

BDP diamankan saat hendak mengedarkan sabu-sabu dengan modus tempel tak jauh dari lokasi penangkapan.

Dari tangan pelaku BDP, polisi menyita sabu-sabu seberat lebih dari 242 gram neto beserta sejumlah barang bukti lainnya.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan,” ujar Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Bali AKBP Rina Isriana dilansir dari Antara.

Terungkapnya kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang menyebut kawasan Jalan Sempidi, Kecamatan Mengwi, kerap dijadikan lokasi transaksi dan peredaran narkotika.

Petugas pun bergerak melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dicurigai.

"Saat melakukan pemantauan, petugas mendapati pelaku BDP sedang menempel sesuatu di pinggir jalan," kata AKBP Rina Isriana.