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Kanit Reskrim Polsek Kuta Iptu MDP Positif Narkoba, Citra Polda Bali Tercoreng

Selasa, 07 Juli 2026 – 21:59 WIB
Kanit Reskrim Polsek Kuta Iptu MDP Positif Narkoba, Citra Polda Bali Tercoreng - JPNN.com Bali
Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Citra Polda Bali tercoreng.

Kanit Reskrim Polsek Kuta berinisial Iptu MDP terindikasi positif mengonsumsi narkotika jenis ekstasi.

Kepastian itu terungkap setelah perwira pertama Polri ini terjaring dalam inspeksi mendadak (sidak) tes urine yang digelar Direktorat Reserse Narkoba bersama Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Bali.

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Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy membenarkan kabar tak sedap yang menimpa institusi Polri ini.

Kombes Ariasandy memastikan Iptu MDP langsung diamankan Bidang Propam Polda Bali setelah dinyatakan positif mengonsumsi ekstasi.

"Perwira polisi tersebut kini diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Bidang Propam Polda Bali atas dugaan penyalahgunaan narkotika," kata Kombes Pol Ariasandy dilansir dari Antara.

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Iptu MDP terjaring dalam operasi penegakan ketertiban dan disiplin yang dilakukan secara tertutup pada Senin (6/7) di Mapolda Bali.

Saat itu, sejumlah anggota kepolisian dipanggil secara mendadak sebagai sampel untuk menjalani tes urine.

Citra Polda Bali tercoreng. Kanit Reskrim Polsek Kuta berinisial Iptu MDP diamankan Propam setelah terindikasi positif mengonsumsi narkotika jenis ekstasi.
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TAGS   polsek kuta Kanit Reskrim Polsek Kuta ekstasi narkoba Iptu MDP polda bali tes urine Ditnarkoba Polda Bali Propam Polda Bali

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