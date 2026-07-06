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JPNN.com Bali Kriminal Gudang Kardus di Panjer Denpasar Ludes Terbakar, Pemicunya Sepele, Duh

Gudang Kardus di Panjer Denpasar Ludes Terbakar, Pemicunya Sepele, Duh

Senin, 06 Juli 2026 – 16:21 WIB
Gudang Kardus di Panjer Denpasar Ludes Terbakar, Pemicunya Sepele, Duh - JPNN.com Bali
Aparat kepolisian Polsek Denpasar Selatan melakukan olah TKP di lokasi gudang kardus di kawasan Panjer yang terbakar, Minggu (5/7) kemarin. Korban merugi Rp500 juta akibat kejadian ini. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan kardus bekas kemasan buah di Jalan Tukad Pancoran IV A1, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Minggu kemarin (5/7).

Diduga kuat, amukan si jago merah dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di area gudang yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).

“Kejadiannya sekitar pukul 13.00 WITA,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Senin (6/7).

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Peristiwa bermula sekitar pukul 12.00 WITA ketika salah seorang pegawai gudang membakar sampah di halaman dalam.

Tak disangka, sekitar satu jam kemudian, api tiba-tiba membesar dan langsung menyambar tumpukan kardus bekas buah yang mudah terbakar.

Warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, tetapi kobaran api yang telanjur membesar dengan cepat merembet ke bangunan di sekitarnya.

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"Saat sedang istirahat, saya mendengar teriakan warga.

Pas keluar, api sudah sangat besar. Kami coba siram pakai air keran, tetapi sudah tidak mempan," ujar pemilik gudang, Komang Andika, 51.

Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan kardus bekas kemasan buah di Jalan Tukad Pancoran IV A1, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan
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TAGS   kebakaran gudang kardus Denpasar Panjar polsek denpasar selatan polresta denpasar

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