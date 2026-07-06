Detik-detik Penemuan Mayat Mengapung di Pantai Depan Hotel Peninsula Bali, RIP!

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Seorang lansia bernama I Wayan Dapet, 80, ditemukan meninggal dunia dalam posisi mengapung di perairan pantai depan Hotel Peninsula, Banjar Terora, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu (5/7) kemarin.

Sebelum ditemukan tak bernyawa, korban sempat terlihat meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas sejak Sabtu (4/7) sore.

Menurut Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, korban ditemukan pertama kali oleh saksi I Ketut Suata, 52.

Saksi melihat korban dalam posisi mengapung sekutar 40 meter dari tepian pantai saat melintas di tempat kejadian perkara (TKP).

"Saksi kemudian menghubungi Bhabinkamtibmas Kelurahan Benoa, yang langsung diteruskan ke personel Satpolairud Pos Nusa Dua," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Senin (6/7).

Mendapat laporan tersebut, tim gabungan dari Satpolairud Polresta Denpasar, Basarnas, dan Balawista segera bergerak ke lokasi untuk melakukan operasi SAR terbatas.

Korban ditemukan dalam posisi tengkurap dengan tangan kanan tersangkut pada pelampung tambatan jukung.

Setelah dievakuasi ke darat, warga sekitar mengenali korban sebagai warga Banjar Pande, Kelurahan Benoa.