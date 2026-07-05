Lansia 76 Tahun di Denpasar Ditemukan Tewas Membusuk, Ini Temuan Polisi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang lansia berinisial Ni Luh S, 76, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Imam Bonjol, Gang Jambu Rata, Banjar Samping Buni, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Sabtu (4/7) petang kemarin.

Korban ditemukan dalam kondisi mulai membusuk setelah diperkirakan meninggal dunia sejak empat hari lalu.

Peristiwa terungkap saat salah seorang saksi, I Made Raka, 61, mencium bau menyengat dari arah kamar korban.

Mengingat korban sudah empat hari tidak terlihat keluar kamar, saksi yang curiga kemudian mencoba mengintip melalui celah jendela karena pintu terkunci dari dalam.

Saksi kemudian memanggil kerabatnya, Gede Putra Jaya, 49, untuk mengecek bersama.

Oleh karena tidak ada respons, mereka terpaksa mendobrak pintu kamar indekos.

"Setelah pintu berhasil dibuka, korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di lantai tepat di depan pintu masuk kamar mandi," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (5/7).

Tim Identifikasi Satreskrim Polresta Denpasar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).