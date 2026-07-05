Pria Pencuri iPhone Ini tak Berkutik, Aksinya Terekam CCTV, Alasannya Begini

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Tim Opsnal Polsek Kuta Selatan meringkus seorang pria berinisial TUA, 39, pelaku pencurian ponsel pintar milik seorang pemuda di teras toko Jalan Nuansa Utama Selatan, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Minggu (5/7).

Pelaku yang berasal dari Sumba Barat, NTT ini tak berkutik setelah aksinya terekam jelas oleh kamera CCTV.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan penyidik Polsek Kuta Selatan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (5/7).

Peristiwa bermula pada Minggu (5/7) dini hari sekitar pukul 03.00 WITA, saat korban bernama Diy Praba Juniar, 20, asal Banyuwangi, tertidur di teras depan ruko nomor 88A.

"Saat tertidur, korban meletakkan iPhone 11 miliknya tepat di samping badannya.

Ketika terbangun sekitar pukul 06.00 WITA, korban mendapati ponsel senilai Rp5,2 juta tersebut sudah raib," katanya.

Sadar menjadi korban pencurian, korban langsung memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria tak dikenal dengan santai mengondol HP korban pada pukul 05.33 WITA memanfaatkan situasi korban yang sedang terlelap.