Tragedi Tambak Bandeng Buleleng: Dua Bocah Tewas Tenggelam di Bak Rotifera

bali.jpnn.com, BULELENG - Kabar duka datang dari Bali utara.

Dua anak laki-laki ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di bak rotifera (pakan alami) tambak benih ikan bandeng, Jumat (3/7) siang pukul 12.00 WITA.

Korban Muhammad F.A, 6, dan Muhammad D.F, 7, ditemukan tak bernyawa di area tambak yang ada di Banjar Dinas Kerta Kawat, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali.

Berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi, kedua korban diduga terpeleset dan terjatuh ke dalam bak penampungan saat asyik bermain sembari mencari ikan-ikan kecil di sekitar area tambak.

Kedua korban sempat dievakuasi warga menuju ke Puskesmas Gerokgak I untuk mendapatkan pertolongan medis.

Namun, tim dokter menyatakan kedua bocah malang tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Kapolsek Gerokgak Kompol I Made Derawi seizin Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman membenarkan insiden tersebut.

Pihaknya bergerak cepat melakukan serangkaian tindakan kepolisian begitu menerima laporan dari warga.