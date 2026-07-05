Pria Tulungagung Tewas Tergeletak di Jalan Letda Reta Denpasar, Misterius

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang pria bernama Novi Arianto, 44, asal Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di pinggir Jalan Letda Reta, tepat di depan Gang XXVI, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Minggu (5/7) dini hari pukul 24.30 WITA.

Korban diduga kuat meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya.

"Dugaan sementara, korban meninggal dunia akibat sakit.

Tim Identifikasi Polresta Denpasar yang memeriksa kondisi korban tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (5/7).

Peristiwa ini pertama kali diketahui pemilik warung Arif Sunardianto, 57, bersama anaknya, Yoko Arif.

Saat itu, keduanya sedang beres-beres untuk menutup warung mereka.

Saat menoleh ke arah selatan, Arif melihat ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan.

Ketika dihampiri bersama warga sekitar, korban ternyata masih bernapas, tetapi kondisinya sangat lemah.