JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pria Tulungagung Tewas Tergeletak di Jalan Letda Reta Denpasar, Misterius

Pria Tulungagung Tewas Tergeletak di Jalan Letda Reta Denpasar, Misterius

Minggu, 05 Juli 2026 – 13:11 WIB
Pria Tulungagung Tewas Tergeletak di Jalan Letda Reta Denpasar, Misterius - JPNN.com Bali
Novi Arianto, 44, asal Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di pinggir Jalan Letda Reta, tepat di depan Gang XXVI, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Minggu (5/7) dini hari pukul 24.30 WITA. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang pria bernama Novi Arianto, 44, asal Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di pinggir Jalan Letda Reta, tepat di depan Gang XXVI, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Minggu (5/7) dini hari pukul 24.30 WITA.

Korban diduga kuat meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya.

"Dugaan sementara, korban meninggal dunia akibat sakit.

Baca Juga:

Tim Identifikasi Polresta Denpasar yang memeriksa kondisi korban tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Minggu (5/7).

Peristiwa ini pertama kali diketahui pemilik warung Arif Sunardianto, 57, bersama anaknya, Yoko Arif.

Saat itu, keduanya sedang beres-beres untuk menutup warung mereka.

Baca Juga:

Saat menoleh ke arah selatan, Arif melihat ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan.

Ketika dihampiri bersama warga sekitar, korban ternyata masih bernapas, tetapi kondisinya sangat lemah.

Novi Arianto, 44, asal Tulungagung, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di pinggir Jalan Letda Reta, Denpasar, Minggu (5/7) dini hari
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria Tulungagung Pria Tulungagung tewas Denpasar Bali Jalan Letda Reta Denpasar polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim - JPNN.com Bali

    Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim

  2. Semen Padang Kental Nuansa Bali United, Spasojevic Jadi Rekrutan Anyar - JPNN.com Bali

    Semen Padang Kental Nuansa Bali United, Spasojevic Jadi Rekrutan Anyar

  3. Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven - JPNN.com Bali

    Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU