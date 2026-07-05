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JPNN.com Bali Kriminal Pria Surabaya Penipu Toko HP di Denpasar Ditangkap, Kisahnya Bisa Jadi Pelajaran

Pria Surabaya Penipu Toko HP di Denpasar Ditangkap, Kisahnya Bisa Jadi Pelajaran

Minggu, 05 Juli 2026 – 11:33 WIB
Pria Surabaya Penipu Toko HP di Denpasar Ditangkap, Kisahnya Bisa Jadi Pelajaran - JPNN.com Bali
Ilustrasi borgol. Tim Opsnal Polsek Densel menangkap pria asal Surabaya pelaku penipuan. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan video viral penangkapan seorang pelaku penipuan bermodus bukti transfer fiktif.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Tim Opsnal Polsek Denpasar Selatan (Densel) bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku berinisial GF, 33, asal Surabaya.

Aksi penipuan ini menyasar Toko RA Gadget 2 di Jalan Tukad Pakerisan, Panjer, Denpasar Selatan, pada Rabu (1/7/2026) pagi.

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“Benar, pelaku sudah diamankan dan dimintai keterangan Polsek Densel,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Peristiwa bermula saat korban, Ni Ketut Meldarani, 22, yang bekerja di toko tersebut, memasang iklan penjualan iPhone 11 di Facebook Marketplace.

Pelaku GF kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp dan sepakat membeli ponsel tersebut seharga Rp3.7 juta.

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Untuk mengelabui korban, GF mengirimkan sebuah foto bukti transfer BCA palsu yang telah dieditnya sendiri menggunakan ponsel Oppo miliknya.

Setelah korban percaya dan mengirimkan unit iPhone 11 tersebut menggunakan jasa ojek online (Gojek), pemilik toko baru menyadari bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekeningnya.

Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan video viral penangkapan seorang pelaku penipuan bermodus bukti transfer fiktif di Denpasar Bali
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TAGS   pria surabaya pria surabaya penipuan Toko HP Denpasar polsek denpasar selatan pemogan Panjer

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