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BNN RI Gandeng Rusia Imbas Temuan Lab Mefedron di Gianyar Bali, Terungkap

Minggu, 05 Juli 2026 – 07:18 WIB
BNN RI Gandeng Rusia Imbas Temuan Lab Mefedron di Gianyar Bali, Terungkap - JPNN.com Bali
Aparat BNN RI menggelandang eks tentara Rusia berinisial TS ke lokasi pabrik narkoba Mephedrone di Blahbatuh, Gianyar, Sabtu (7/3) lalu. BNN RI dan Rusia sepakat bekerja sama mengungkap kasus narkotika di Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, MOSKOW - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI resmi menjalin kesepakatan strategis dengan Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia untuk periode 2026–2027.

Kerja sama ini difokuskan pada pengawasan ketat jaringan narkotika lintas negara, dengan perhatian khusus pada wilayah rawan seperti Bali.

Kesepakatan penting ini dicapai dalam pertemuan bilateral yang berlangsung pada 22–23 Juni 2026 di Moskow, Rusia.

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Delegasi Indonesia disambut langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Rusia, Igor Zubov, dan Kepala Direktorat Utama Pengendalian Narkotika Rusia, Ivan Valentinovich Gorbunov.

Langkah progresif ini dilatarbelakangi pengungkapan laboratorium mefedron pertama di Gianyar, Bali, yang melibatkan warga negara Rusia pada Maret 2026 lalu.

Dua WNA asal Rusia berinisial NT, 29, (perempuan) dan TS, 30, (laki-laki) diamankan dalam operasi ini, satu lagi berstatus daftar pencarian orang (DPO).

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Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan Indonesia dan Rusia memandang peredaran narkotika sebagai kejahatan transnasional yang memerlukan penanganan bersama

BNN tidak akan memberi celah bagi pelaku kejahatan yang melibatkan warga asing,” ujar Komjen Suyudi Ario Seto dilansir dari Antara.

Langkah progresif BNN ini imbas pengungkapan laboratorium mefedron pertama di Gianyar, Bali, yang melibatkan warga negara Rusia pada Maret 2026 lalu.
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TAGS   BNN RI RUSIA Lab Mefedron gianyar WNA Bali Indonesia Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto Kejahatan Digital deportasi

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