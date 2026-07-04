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JPNN.com Bali Kriminal Turis India Jadi Korban hipnotis Modus Aroma Wangi di Kuta, Puluhan Juta Raib

Turis India Jadi Korban hipnotis Modus Aroma Wangi di Kuta, Puluhan Juta Raib

Sabtu, 04 Juli 2026 – 11:59 WIB
Turis India Jadi Korban hipnotis Modus Aroma Wangi di Kuta, Puluhan Juta Raib - JPNN.com Bali
Tim Jatanras Polresta Denpasar melakukan olah TKP kasus hipnotis yang menimpa wisatawan asing asal India berinisial SOM di Kuta. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Nasib apes menimpa seorang wisatawan mancanegara (wisman) asal India berinisial SOM, 45.

Korban mengaku kehilangan uang tunai dari berbagai mata uang asing dengan kerugian mencapai Rp23,3 juta.

Korban mengaku menjadi korban hipnotis pada Senin (29/6) lalu di sekitar hotel di Jalan Sunset Road, Kuta, Badung.

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“Laporan korban sudah masuk ke kepolisian dan saat ini masih didalami penyidik,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (4/7).

Menurut Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, kejadian bermula sekitar pukul 17.40 WITA saat korban bersama anaknya hendak keluar hotel untuk mencari makan.

Di jalan belakang hotel, korban dicegat oleh sebuah keluarga yang terdiri dari seorang pria, wanita, dan dua orang anak-anak.

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Keluarga misterius itu kemudian mengajak korban SOM mengobrol akrab mengenai negara asalnya.

“Pengakuan korban, di tengah obrolan, pelaku menyodorkan suatu zat dan meminta mencium aromanya yang diklaim sangat wangi,” kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Wisman India berinisial SOM mengaku menjadi korban hipnotis pada Senin (29/6) lalu di sekitar hotel di Jalan Sunset Road, Kuta, Badung
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TAGS   wisman wisatawan India hipnotis Modus Aroma Wangi kuta polresta denpasar Bali

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