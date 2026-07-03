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JPNN.com Bali Kriminal Dua Maling Spesialis HP Diciduk Warga Pedungan Denpasar, Tepergok Korban

Dua Maling Spesialis HP Diciduk Warga Pedungan Denpasar, Tepergok Korban

Jumat, 03 Juli 2026 – 10:34 WIB
Dua Maling Spesialis HP Diciduk Warga Pedungan Denpasar, Tepergok Korban - JPNN.com Bali
Ilustrasi aparat Polsek Densel memborgol tangan dua pemuda yang beraksi melakukan pencurian di Pedungan, Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi kriminal dua pemuda berinisial RI, 24, dan JU, 27, akhirnya berakhir.

Keduanya tak berkutik setelah diringkus Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan (Densel), Kamis (2/7) dini hari.

Kedua pelaku diciduk seusai tepergok menyelinap masuk pekarangan proyek di Jalan Babakan Sari No. 7E, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan.

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“Keduanya sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik Polsek Densel,” ujar

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (3/7).

Peristiwa ini bermula pada Kamis dini hari, 2 Juli 2026, sekitar pukul 04.00 WITA.

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Aksi nekat kedua pelaku terendus berkat kejelian korban bernama Fauzi, 47.

Saat itu, korban tengah tertidur di dalam mobil yang terparkir di halaman proyek.

Aksi kriminal dua pemuda berinisial RI, 24, dan JU, 27, akhirnya berakhir setelah dibekuk warga Pedungan, Denpasar Selatan
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TAGS   pencurian maling maling spesialis HP Denpasar proyek proyek bangunan polsek denpasar selatan

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