Berawal dari HP Terus Berdering, Tetangga Indekos Syok Handoyo Tewas di Kasur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga di kawasan Jalan Patih Nambi Utara, Banjar Tulang Ampian, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, mendadak geger.

Seorang penghuni indekos bernama Handoyo, 34, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar, Kamis kemarin (2/7).

Korban ditemukan dalam posisi yang mengenaskan.

Tubuh korban terlentang dengan posisi setengah badan bagian atas berada di atas kasur, sementara setengah badan bagian bawahnya berada di lantai.

Kepala korban menghadap ke barat dan kakinya mengarah ke selatan.

“Pada saat ditemukan, korban mengenakan kaus dalam warna putih dan celana pendek jin berwarna biru,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Jumat (3/7).

Peristiwa tragis ini pertama kali terungkap berkat kecurigaan tetangga indekos korban, Theresia, 47.

Pada saat sedang memasak di dapur, anak Theresia yang baru selesai bermain di depan indekos memberi tahu bahwa handphone (HP) korban berbunyi berulang kali, tetapi tidak ada respons.