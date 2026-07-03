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JPNN.com Bali Kriminal Detik-detik Motor Pedagang Bakso Terbakar di Jimbaran, Padam Berkat Truk Sedot WC

Detik-detik Motor Pedagang Bakso Terbakar di Jimbaran, Padam Berkat Truk Sedot WC

Jumat, 03 Juli 2026 – 09:00 WIB
Detik-detik Motor Pedagang Bakso Terbakar di Jimbaran, Padam Berkat Truk Sedot WC - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Kuta Selatan mendatangi lokasi terbakarnya motor pedagang bakso di Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kamis (2/7) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kepanikan luar biasa terjadi di Jalan Raya Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, Kamis (2/7) malam.

Sebuah sepeda motor yang dimodifikasi untuk berjualan bakso mendadak terbakar hebat sesaat setelah dinyalakan di samping gerai Indomaret Kampus Unud.

Peristiwa mendebarkan yang terjadi sekitar pukul 23.16 WITA tersebut menimpa seorang pedagang bakso, Jumat Gaweniga, 22, warga Jalan Raya Kampial, Kelurahan Benoa.

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Insiden bermula ketika korban Jumat Gaweniga bersiap untuk pulang setelah seharian mengais rezeki.

Nahas, saat korban menyalakan motornya menggunakan kick starter (starter kaki), percikan api mendadak muncul dari bagian bawah mesin.

Dalam hitungan detik, api langsung membesar dan membakar badan kendaraan beserta gerobak dagangannya.

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Di tengah kobaran api, Jumat Gaweniga menunjukkan aksi heroiknya.

Demi melindungi warga sekitar dari potensi bahaya yang lebih besar, Jumat Gaweniga nekat mencopot dan menyelamatkan tabung gas yang terpasang di gerobaknya.

Sebuah sepeda motor yang dimodifikasi untuk berjualan bakso mendadak terbakar hebat sesaat setelah dinyalakan di samping gerai Indomaret Kampus Unud.
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TAGS   kebakaran Sepeda Motor Kebakaran Sepeda Motor bakso pedagang bakso Jalan Raya Kampus Unud Kampus Unud Truk Sedot WC polsek kuta selatan

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