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Helikopter Diterjunkan Cari Buruh Proyek Asal Jember di Bali, Mohon Doanya!

Kamis, 02 Juli 2026 – 17:09 WIB
Helikopter Diterjunkan Cari Buruh Proyek Asal Jember di Bali, Mohon Doanya! - JPNN.com Bali
Basarnas Bali mengerahkan helikopter FINNS SGi Air Bali untuk mencari dua orang buruh proyek asal Jember, Roni Firmansyah, 24, dan Dimas Hilman Hafizudin, 21, yang hilang terseret arus Pantai Green Bowl, Kuta Selatan, Badung, Kamis (2/7). Pencarian ini gagal menemukan kedua korban. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pencarian terhadap dua pemuda buruh proyek asal Jember, Jawa Timur, yang terseret arus Pantai Green Bowl, Kuta Selatan, Badung, Bali, memasuki hari keempat, Kamis (2/7).

Tim SAR gabungan memperluas area pencarian dengan mengerahkan kekuatan penuh dari jalur laut, darat, hingga udara.

Kedua korban yang masih dalam pencarian intensif ini diidentifikasi bernama Roni Firmansyah, 24, dan Dimas Hilman Hafizudin, 21.

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“Tim SAR menerjunkan alutsista canggih, termasuk helikopter sipil untuk mencari kedua korban yang belum juga ditemukan,” ujar Kepala Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Kamis (2/7).

Helikopter yang dikerahkan adalah milik FINNS SGi Air Bali. Tim SAR juga menerjunkan drone thermal.

Menurut I Nyoman Sidakarya, pengerahan helikopter ini merupakan wujud keseriusan negara dalam menyelamatkan nyawa tanpa memandang status sosial atau kewarganegaraan korban.

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"Kami tidak melihat dari sisi kewarganegaraannya, warga asing atau warga lokal, sama saja.

Misi kemanusiaan tetap berjalan. Kami mengupayakan alut udara ikut bergerak mencari korban,” kata I Nyoman Sidakarya.

Pencarian terhadap dua pemuda buruh proyek asal Jember, Jawa Timur, yang terseret arus Pantai Green Bowl, Kuta Selatan, Badung, Bali, memasuki hari keempat
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TAGS   helikopter Helikopter FINNS SGi Air Bali drone thermal buruh buruh proyek Jember Pantai Green Bowl basarnas bali Bali tim SAR

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