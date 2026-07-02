ABK Asal Bogor yang Jatuh di Perairan Buleleng Ditemukan Tewas Mengapung, RIP!

bali.jpnn.com, BULELENG - Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Rafles Tafa Kusuma, Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Turmalin 384310 asal Bogor, Jawa Barat, yang dilaporkan hilang setelah terjatuh dari speedboat, Selasa (30/6) dini hari.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar Pantai Pasir Putih Banyu Wedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Kamis (2/7) pagi.

“Iya, korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” ujar Koordinator Pos SAR Buleleng, Kadek Donny Indrawan.

Menurut Kadek Donny Indrawan, upaya pencarian korban pada hari kedua telah dimulai sejak pagi buta.

Pergerakan tim SAR dimulai pada pukul 08.05 WITA.

"Pada pukul 08.05 WITA tim SAR melakukan pencarian sorti pertama menggunakan rubber boat Basarnas," kata Kadek Donny Indrawan.

Satu unit rubber boat yang diawaki oleh lima personel dikerahkan untuk menyisir area sesuai rencana operasi.

Tengah melakukan penyisiran, tim di laut menerima informasi krusial dari seorang nelayan setempat yang mencurigai adanya sesosok tubuh mengapung di antara tanaman mangrove.