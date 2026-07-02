Lansia Penipu Modus Bantuan Bedah Rumah Ditangkap, Mengaku Pegawai Dinsos Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jembrana, Bali, berhasil meringkus seorang pria berinisial IKS, 60.

Pria lansia ini ditangkap setelah nekat menyamar sebagai pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali untuk menipu sejumlah warga di Kabupaten Jembrana.

Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengungkapkan bahwa dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan janji manis.

Modusnya, pelaku siap membantu mencairkan dana bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah dan tempat ibadah.

Namun, sebagai syarat pencairan, para korban diperas untuk menyetorkan sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi.

"Saat ini baru dua korban yang resmi melapor.

Namun, dari hasil pemeriksaan sementara setelah tertangkap, pelaku mengaku sudah ada lima korban lainnya.

Kami masih terus melakukan pendalaman," ujar AKBP Kadek Citra Dewi dilansir dari Antara.