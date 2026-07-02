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JPNN.com Bali Kriminal Lansia Penipu Modus Bantuan Bedah Rumah Ditangkap, Mengaku Pegawai Dinsos Bali

Lansia Penipu Modus Bantuan Bedah Rumah Ditangkap, Mengaku Pegawai Dinsos Bali

Kamis, 02 Juli 2026 – 07:15 WIB
Lansia Penipu Modus Bantuan Bedah Rumah Ditangkap, Mengaku Pegawai Dinsos Bali - JPNN.com Bali
Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengungkapan kasus penipuan di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Rabu (1/7). Foto: ANTARA/Gembong Ismadi

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jembrana, Bali, berhasil meringkus seorang pria berinisial IKS, 60.

Pria lansia ini ditangkap setelah nekat menyamar sebagai pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali untuk menipu sejumlah warga di Kabupaten Jembrana.

Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengungkapkan bahwa dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan janji manis.

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Modusnya, pelaku siap membantu mencairkan dana bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah dan tempat ibadah.

Namun, sebagai syarat pencairan, para korban diperas untuk menyetorkan sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi.

"Saat ini baru dua korban yang resmi melapor.

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Namun, dari hasil pemeriksaan sementara setelah tertangkap, pelaku mengaku sudah ada lima korban lainnya.

Kami masih terus melakukan pendalaman," ujar AKBP Kadek Citra Dewi dilansir dari Antara.

Pria lansia IKS, 60, ditangkap setelah nekat menyamar sebagai pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali untuk menipu sejumlah warga di Kabupaten Jembrana.
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TAGS   lansia penipuan pria Pria Lansia Dinsos Bali Jembrana polres jembrana bedah rumah Rumah Ibadah Bali

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