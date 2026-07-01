Mak-mak Australia Mengamuk dan Bikin Onar di Lobi Hotel Legian Kuta, Duh

bali.jpnn.com, KUTA - Ketenangan di kawasan wisata Legian, Kuta, Badung, Bali, kembali terusik oleh aksi tidak terpuji oknum wisatawan asing.

Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Australia berinisial ALB, 55, diamankan petugas setelah melakukan aksi mogok dan mengamuk di lobi Casa Dasa Legian Hotel, Jalan Nakula No.10, Seminyak, Kuta, Badung, Rabu (1/7) dini hari.

Aksi meresahkan perempuan paruh baya tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang warga bernama Hari Sedana melalui layanan panggilan darurat Call Center 110.

Pelapor menginformasikan ada seorang tamu perempuan berkewarganegaraan asing diduga dalam kondisi mabuk berat, berteriak-teriak histeris, dan mondar-mandir di area lobi.

Aksi perempuan itu mengganggu kenyamanan penghuni hotel lainnya.

Mendapat laporan cepat tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi.

Sekitar pukul 04.35 WITA, Perwira Pengawas (Pawas) Polsek Kuta AKP I Wayan Suartawan bersama Unit Kecil Lengkap (UKL) dan didukung oleh personel Satpol PP Kelurahan Legian tiba di lokasi untuk meredam situasi.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan insiden tersebut.