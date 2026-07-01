Polres Jembrana Bongkar Dua Kasus Besar Narkoba, BB Bejibun

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Polres Jembrana membuktikan komitmennya memberantas peredaran barang haram di kawasan Bali barat.

Fakta itu terjadi setelah Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati merilis pengungkapan dua kasus narkotika besar dengan barang bukti ratusan gram sabu-sabu dan tembakau sintetis, Selasa (30/6) kemarin.

"Tidak ada tempat bagi narkoba di Jembrana.

Kami berkomitmen penuh untuk terus menindak tegas setiap bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba demi menjaga masa depan generasi muda," ujar AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati.

Dari tangan pelaku berinisial RS dan KS, aparat Polres Jembrana berhasil mengamankan sejumlah barang bukti signifikan.

Di antaranya 117,79 gram sabu-sabu, 142 gram neto tembakau sintetis, 0.9 gram neto ekstasi, timbangan digital, ponsel, kendaraan operasional dan uang tunai hasil transaksi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari kejelian personel Opsnal Reskrim Polsek KP3 Gilimanuk menggelar pemeriksaan rutin di Pos II Pelabuhan Gilimanuk, Minggu (21/6) lalu.

Petugas mencurigai sebuah paket mencurigakan yang disembunyikan di dalam laci dashboard mobil travel KIA.