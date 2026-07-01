JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polres Jembrana Bongkar Dua Kasus Besar Narkoba, BB Bejibun

Polres Jembrana Bongkar Dua Kasus Besar Narkoba, BB Bejibun

Rabu, 01 Juli 2026 – 19:48 WIB
Polres Jembrana Bongkar Dua Kasus Besar Narkoba, BB Bejibun - JPNN.com Bali
Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati merilis pengungkapan dua kasus narkotika besar dengan barang bukti ratusan gram sabu-sabu dan tembakau sintetis, Selasa (30/6) kemarin. Foto: Instagram @polresjembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Polres Jembrana membuktikan komitmennya memberantas peredaran barang haram di kawasan Bali barat.

Fakta itu terjadi setelah Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati merilis pengungkapan dua kasus narkotika besar dengan barang bukti ratusan gram sabu-sabu dan tembakau sintetis, Selasa (30/6) kemarin.

"Tidak ada tempat bagi narkoba di Jembrana.

Baca Juga:

Kami berkomitmen penuh untuk terus menindak tegas setiap bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba demi menjaga masa depan generasi muda," ujar AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati.

Dari tangan pelaku berinisial RS dan KS, aparat Polres Jembrana berhasil mengamankan sejumlah barang bukti signifikan.

Di antaranya 117,79 gram sabu-sabu, 142 gram neto tembakau sintetis, 0.9 gram neto ekstasi, timbangan digital, ponsel, kendaraan operasional dan uang tunai hasil transaksi.

Baca Juga:

Pengungkapan kasus ini bermula dari kejelian personel Opsnal Reskrim Polsek KP3 Gilimanuk menggelar pemeriksaan rutin di Pos II Pelabuhan Gilimanuk, Minggu (21/6) lalu.

Petugas mencurigai sebuah paket mencurigakan yang disembunyikan di dalam laci dashboard mobil travel KIA.

Polres Jembrana membongkar dua kasus narkotika besar dengan barang bukti ratusan gram sabu-sabu dan tembakau sintetis dan ekstasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polres jembrana narkoba narkotika sabu-sabu ekstasi tembakau sintetis pelabuhan gilimanuk Denpasar Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven - JPNN.com Bali

    Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven

  2. Bursa Transfer Bali United Memanas, Rekrut Striker SC Cambuur Jort van der Sande - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Bali United Memanas, Rekrut Striker SC Cambuur Jort van der Sande

  3. Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU