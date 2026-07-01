JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal ABK Asal Bogor Hilang Misterius di Perairan Banyu Wedang Buleleng, Mohon Doanya

ABK Asal Bogor Hilang Misterius di Perairan Banyu Wedang Buleleng, Mohon Doanya

Rabu, 01 Juli 2026 – 19:11 WIB
ABK Asal Bogor Hilang Misterius di Perairan Banyu Wedang Buleleng, Mohon Doanya - JPNN.com Bali
Tim SAR melakukan penyelaman mencari ABK Kapal Turmalin 384310 asal Bogor, Rafles Tafa Kusuma, 17, yang hilang diduga tenggelam di perairan pasir putih Banyu Wedang, Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, Bali, Rabu (1/7). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Seorang Anak Buah Kapal (ABK) dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh ke laut di kawasan Pantai Pasir Putih Banyu Wedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Senin (29/6) malam lalu.

Peristiwa tragis ini menimpa Rafles Tafa Kusuma, 17, seorang remaja asal Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kejadian bermula pada Senin (29/6) malam sekitar pukul 21.00 WITA.

Baca Juga:

Korban yang diduga dalam pengaruh minuman beralkohol, terlihat turun dari kapalnya, Kapal Turmalin 384310, menuju Pantai Pasir Putih Banyu Wedang menggunakan speed boat berwarna oranye.

Memasuki tengah malam, tepat pada Selasa (30/6) dini hari sekitar pukul 00.30 WITA, korban berniat kembali ke kapal.

Namun, hingga Selasa siang, korban tak kunjung kembali.

Baca Juga:

Keberadaan korban mulai dipertanyakan setelah warga setempat menemukan speed boat yang digunakannya terdampar di pesisir pantai.

Upaya pencarian awal sempat dilakukan secara mandiri, tetapi karena nihil, kejadian ini akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib.

Seorang Anak Buah Kapal (ABK) asal Bogor dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh di Pantai Pasir Putih Banyu Wedang, Gerokgak, Buleleng, Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ABK Bogor Pantai Banyu Wedang Pantai Pasir Putih Buleleng Bali basarnas bali Pos SAR Buleleng speed boat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven - JPNN.com Bali

    Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven

  2. Bursa Transfer Bali United Memanas, Rekrut Striker SC Cambuur Jort van der Sande - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Bali United Memanas, Rekrut Striker SC Cambuur Jort van der Sande

  3. Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU