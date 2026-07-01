ABK Asal Bogor Hilang Misterius di Perairan Banyu Wedang Buleleng, Mohon Doanya

bali.jpnn.com, BULELENG - Seorang Anak Buah Kapal (ABK) dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh ke laut di kawasan Pantai Pasir Putih Banyu Wedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Senin (29/6) malam lalu.

Peristiwa tragis ini menimpa Rafles Tafa Kusuma, 17, seorang remaja asal Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kejadian bermula pada Senin (29/6) malam sekitar pukul 21.00 WITA.

Korban yang diduga dalam pengaruh minuman beralkohol, terlihat turun dari kapalnya, Kapal Turmalin 384310, menuju Pantai Pasir Putih Banyu Wedang menggunakan speed boat berwarna oranye.

Memasuki tengah malam, tepat pada Selasa (30/6) dini hari sekitar pukul 00.30 WITA, korban berniat kembali ke kapal.

Namun, hingga Selasa siang, korban tak kunjung kembali.

Keberadaan korban mulai dipertanyakan setelah warga setempat menemukan speed boat yang digunakannya terdampar di pesisir pantai.

Upaya pencarian awal sempat dilakukan secara mandiri, tetapi karena nihil, kejadian ini akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib.