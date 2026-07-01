Warung Geprek di Denpasar Diseruduk Mobil, Dua Karyawan Tersiram Minyak Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden kecelakaan lalu lintas (laka lantas) tak biasa terjadi di Jalan Ahmad Yani Utara, Peguyangan, Denpasar Utara, Selasa (30/6) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

Gara-gara kehilangan konsentrasi setelah mencium bau tidak sedap di dalam kabin mobil, seorang pengemudi nekat membanting setir hingga menyeruduk sebuah warung ayam geprek dan empat sepeda motor yang sedang parkir.

Insiden ini menyebabkan dua orang karyawan ayam geprek bernama Lena KS, 26, dan I Ketut Sugi JA, 30, mengalami luka bakar serius.

Korban Lena KS bahkan harus mendapat perawatan di RS Wangaya, Denpasar, karena mengalami luka parah parah.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dimintai keterangan penyidik,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (1/7).

Kecelakaan bermula saat mobil DK 1926 ADU yang dikemudikan oleh Eko DAS, 34, melaju dari arah utara menuju ke selatan.

Setibanya di depan Warung Bakso Barokah, Eko tiba-tiba mencium bau yang sangat menyengat dan tidak sedap dari dalam mobilnya.

Berniat mencari udara segar, Eko kemudian membuka kaca jendela mobilnya.