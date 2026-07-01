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JPNN.com Bali Kriminal Pria Depok Penghantam Wajah Pemilik Warung Madura hingga Bola Mata Keluar Ditangkap

Pria Depok Penghantam Wajah Pemilik Warung Madura hingga Bola Mata Keluar Ditangkap

Rabu, 01 Juli 2026 – 07:47 WIB
Pria Depok Penghantam Wajah Pemilik Warung Madura hingga Bola Mata Keluar Ditangkap - JPNN.com Bali
Polsek Kuta bergerak cepat mengamankan seorang pria berinisial FA, 31, terduga pelaku penganiayaan berat terhadap seorang pemilik warung kelontong berinisial SU, 56. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA - Unit Reskrim Polsek Kuta bergerak cepat mengamankan seorang pria berinisial FA, 31, terduga pelaku penganiayaan berat terhadap seorang pemilik warung kelontong berinisial SU, 56.

Peristiwa berdarah yang sempat viral di media sosial ini terjadi di Warung Madura, Jalan Simpati No. 11, Lingkungan Tuban Geriya, Tuban, Kuta, Badung, Bali, Minggu (28/6) sekitar pukul 19.00 WITA.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan penangkapan pelaku yang berasal dari Kota Depok, Jawa Barat itu.

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Pelaku diringkus setelah polisi menerima laporan resmi dari istri korban yang berinisial HA, 56.

“Pelaku sudaah diamankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan penyidik,” ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (1/7).

Insiden tragis ini bermula dari kesalahpahaman yang sepele.

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Saat itu, pelapor HA bersama suaminya SU sedang menjaga warung mereka.

Tak lama, datang pelaku FA bersama keponakannya untuk berbelanja.

Polsek Kuta bergerak cepat mengamankan seorang pria berinisial FA, 31, terduga pelaku penganiayaan berat terhadap pemilik Warung Madura berinisial SU, 56.
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TAGS   pria Depok Pria Depok Warung Madura penganiayaan Batu Beton bola mata polsek kuta RS Murni Teguh Bali

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