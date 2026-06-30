Bule Denmark Tewas Seusai Snorkeling di Nusa Penida, Begini Kronologisnya

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Seorang warga negara asing (WNA) asal Denmark berinisial AKL, 41, dilaporkan meninggal dunia setelah melakukan aktivitas snorkeling di perairan Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Korban diduga kuat mengembuskan napas terakhirnya akibat serangan jantung setelah melakukan aktivitas di perairan.

Insiden tragis tersebut terjadi di akomodasi Samah Nusa Lembongan Villa, Nusa Penida, Klungkung, Senin (29/6) kemarin sekitar pukul 11.30 WITA.

Menurut keterangan saksi, sesampainya di penginapan seusai menikmati keindahan bawah laut Nusa Penida, korban tiba-tiba mengeluhkan sesak napas dan kondisi tubuh yang tidak nyaman.

Tak berselang lama, bule asal Denmark tersebut ditemukan sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Melihat situasi tersebut, upaya pertolongan pertama segera diberikan oleh pihak akomodasi vila.

Korban langsung dievakuasi ke klinik East Medical untuk mendapatkan penanganan darurat.

Namun, sayang, tim medis menyatakan bahwa nyawa korban sudah tidak tertolong.