JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Bea Cukai Bali Gempur Barang Ilegal, Sita 1,6 Juta Batang Rokok dan Narkotika

Bea Cukai Bali Gempur Barang Ilegal, Sita 1,6 Juta Batang Rokok dan Narkotika

Selasa, 30 Juni 2026 – 09:51 WIB
Bea Cukai Bali Gempur Barang Ilegal, Sita 1,6 Juta Batang Rokok dan Narkotika - JPNN.com Bali
Petugas memeriksa barang sitaan berupa rokok dan rokok elektronik ilegal di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Petugas Bea Cukai Bali bergerak agresif dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal sepanjang semester pertama 2026.

Terhitung sejak Januari hingga Mei 2026, petugas Bea Cukai Bali sukses melancarkan 23 kali penindakan dan menyita sedikitnya 1,6 juta batang rokok ilegal.

Penindakan ini demi menyelamatkan negara dari kerugian besar.

Baca Juga:

Mayoritas rokok ilegal yang disita tersebut sama sekali tidak dilekati pita cukai.

Untuk mengelabui petugas, para pelaku menggunakan berbagai modus licik, salah satunya menyembunyikan rokok ilegal di antara tumpukan barang lain di dalam truk ekspedisi.

Tangkapan terbesar terjadi pada 15 Mei 2026 di jalur logistik Denpasar–Gilimanuk, tepatnya di Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Baca Juga:

Dalam operasi senyap tersebut, petugas berhasil mencegat sebuah truk dan mengamankan 1,4 juta batang rokok polos.

Dari satu penindakan ini saja, potensi kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar berhasil diselamatkan.

Terhitung sejak Januari hingga Mei 2026, petugas Bea Cukai Bali sukses melancarkan 23 kali penindakan dan menyita sedikitnya 1,6 juta batang rokok ilegal.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bea Cukai Bali rokok ilegal narkotika Kanwil DJPb Bali Bali truk ekspedisi pita cukai minuman mengandung etil alkohol rokok polos

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

  2. PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas - JPNN.com Bali

    PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas

  3. Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali

    Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU