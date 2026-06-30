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PT Visa 4 Bali Sebut Jadi Korban, KPK Hanya Ambil Tiga Bundel Dokumen

Selasa, 30 Juni 2026 – 08:08 WIB
PT Visa 4 Bali Sebut Jadi Korban, KPK Hanya Ambil Tiga Bundel Dokumen - JPNN.com Bali
Kantor PT Visa 4 Bali Luwuk di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, saat diabadikan kemarin. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Manajemen PT Visa 4 Bali Luwuk angkat bicara pascapemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim alias SK.

Manajemen PT Visa 4 Bali Luwuk menegaskan kantor mereka yang berada di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Badung, Bali, tidak sampai digeledeh penyidik KPK.

Menurut perwakilan PT Visa 4 Bali Luwuk, Januario Soares, penyidik KPK hanya meminta keterangan terkait kasus pemerasan yang melibatkan petinggi Imigrasi.

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Januario Soares juga meluruskan kabar penyidik KPK menyita tiga koper dari kantor mereka seusai pemeriksaan.

"Informasi tim KPK membawa tiga koper itu sangat tidak benar.

Yang benar, petugas KPK hanya membawa tiga bundel berkas untuk keperluan klarifikasi," ujar Januario Soares, Senin (29/6) sore kemarin.

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Dalam proses pemeriksaan, para pegawai PT Visa 4 Bali menjelaskan bahwa tugas biro jasa hanya mengurus administrasi visa, sebatas menyiapkan dokumen dan melakukan proses submit.

Ada empat pegawai biro jasa yang dimintai keterangan, yakni Januario Soares, I Wayan Darma Ari Setiawan, Direktur PT Visa 4 Bali Rolly Agustinus Diang dan Welmince E. Laan.

Manajemen PT Visa 4 Bali Luwuk menegaskan kantor mereka yang berada di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Badung, Bali, tidak sampai digeledeh penyidik KPK.
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TAGS   PT Visa 4 Bali Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Biro Jasa polresta denpasar Wamen Imipas Silmy Karim Bali dokumen imigrasi

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