JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali Tangkap 97 Tersangka Street Crime, Sita Kendaraan hingga Emas Batangan

Polda Bali Tangkap 97 Tersangka Street Crime, Sita Kendaraan hingga Emas Batangan

Selasa, 30 Juni 2026 – 07:16 WIB
Polda Bali Tangkap 97 Tersangka Street Crime, Sita Kendaraan hingga Emas Batangan - JPNN.com Bali
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya memberikan keterangan kepada awak media kemarin (29/6). Polda Bali berhasil menggulung sindikat kejahatan jalanan dengan mengamankan 97 tersangka dari 80 kasus berbeda sepanjang Juni 2026. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ditreskrimum Polda Bali bersama Satreskrim Polres Jajaran berhasil menggulung sindikat kejahatan jalanan (street crime) dengan mengamankan 97 tersangka dari 80 kasus berbeda sepanjang Juni 2026.

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curat) terungkap 32 kasus dengan 40 tersangka, untuk curanmor ada 30 kasus dengan 39 tersangka.

Untuk kasus pencurian biasa terungkap 13 kasus dengan 12 tersangka, sedangkan pencurian dengan kekerasan (curas) mengungkap lima kasus dengan enam tersangka.

Baca Juga:

Dari total 97 tersangka yang ditangkap, mayoritas didominasi oleh pria sebanyak 93 orang dan empat wanita.

Pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap 96 tersangka, sementara satu tersangka anak di bawah umur tidak ditahan sesuai dengan regulasi hukum anak yang berlaku.

"Sinergi antara Kepolisian dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif.

Baca Juga:

Saya tegaskan, tidak ada tempat yang aman bagi siapapun pelaku kejahatan di wilayah hukum Bali!" kata Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Senin (29/6).

Selain menjebloskan para pelaku ke dalam sel tahanan, Polda Bali juga berhasil menyita berbagai aset dan barang bukti hasil kejahatan bernilai tinggi.

Polda Bali dan Polres Jajaran berhasil menggulung sindikat kejahatan jalanan dengan mengamankan 97 tersangka dari 80 kasus berbeda sepanjang Juni 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali Kejahatan Jalanan Street Crime curat Curas curanmor Cusa kendaraan emas batangan Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

  2. PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas - JPNN.com Bali

    PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas

  3. Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali

    Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU