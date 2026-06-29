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Dua Buruh Proyek Asal Jember Hilang Digulung Ombak Pantai Greenbowl Bali, OMG!

Senin, 29 Juni 2026 – 19:07 WIB
Dua Buruh Proyek Asal Jember Hilang Digulung Ombak Pantai Greenbowl Bali, OMG! - JPNN.com Bali
Tim SAR dari Basarnas Bali mengerahkan personel dan rubber boat untuk mencari dua orang buruh proyek asal Jember, Jawa Timur, yang hilang digulung ombak Pantai Greenbowl, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Senin (29/6). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perairan Bali kembali memakan korban.

Dua orang buruh asal Jember, Jawa Timur, Roni Firmansyah, 24, dan Dimas Hilman Hafizudin, 21, dilaporkan hilang misterius setelah tergulung ombak besar Pantai Greenbowl, Ungasan, Kuta Selatan, Minggu (28/6) siang.

Tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi kejadian sejak Senin (29/6) pagi hingga sore tadi belum menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban.

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Peristiwa nahas ini bermula pada Minggu (28/6) kemarin sekitar pukul 12.00 WITA.

Saat itu, lima orang buruh proyek dilaporkan sedang mandi di Pantai Greenbowl, Ungasan, Kuta Selatan.

Tiga di antaranya kemudian memutuskan menyusuri pantai untuk mencari kepiting, sementara dua korban, Roni Firmansyah dan Dimas Hilman Hafizudin tetap berenang di pantai.

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Nahas, beberapa saat kemudian kedua korban terlihat mulai terseret arus ke tengah.

Rekan-rekan korban sempat berusaha mencari bantuan dan melakukan penyisiran mandiri.

Dua orang buruh asal Jember, Jawa Timur, Roni Firmansyah, 24, dan Dimas Hilman Hafizudin, 21, hilang misterius setelah tergulung ombak besar Pantai Greenbowl
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TAGS   buruh buruh proyek Jember Pantai Greenbowl ungasan Bali basarnas bali tim SAR drone AquaEye

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