Mayat Mr X Diduga WNA Ditemukan Membusuk, Bersimpuh Dekat Pura Kak Resi Jatiluwih

bali.jpnn.com, TABANAN - Warga Banjar Gunungsari Umakayu, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, digegerkan oleh penemuan sesosok jenazah tanpa identitas alias Mr. X, Minggu (28/6) pagi pukul 07.30 WITA.

Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi membusuk di sebuah gundukan cekungan tanah dekat Pura Kak Resi, kawasan Hutan Sayan.

“Melihat ciri-ciri fisiknya, korban kemungkinan warga negara asing (WNA),” ujar petugas BPBD Tabanan yang terjun mengevakuasi korban kemarin (28/6).

Penemuan jasad korban pertama kali diketahui warga setempat bernama I Gede Made Sutarjayasa, 51.

Pagi itu, saksi Sutarjayasa berjalan kaki sejauh 1,5 km dari rumahnya menuju Pura Kak Resi untuk menghaturkan sembahyang.

Namun, setelah selesai bersembahyang, saksi mencium aroma busuk yang sangat menyengat dan mencurigakan.

Didorong rasa penasaran, saksi mencoba mencari sumber bau tersebut.

Baru berjalan sekitar 15 meter dari area pura, saksi syok melihat sesosok tubuh manusia dalam posisi bersimpuh di sebuah cekungan tanah.