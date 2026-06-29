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Mayat Mr X Diduga WNA Ditemukan Membusuk, Bersimpuh Dekat Pura Kak Resi Jatiluwih

Senin, 29 Juni 2026 – 06:47 WIB
Mayat Mr X Diduga WNA Ditemukan Membusuk, Bersimpuh Dekat Pura Kak Resi Jatiluwih - JPNN.com Bali
Tim SAR mengevakuasi jenazah Mr X yang ditemukan bersimpuh di gundukan tanah cekung di dekat Pura Kak Resi, Jatiluwih, dekat Hutan Sayan, kemarin (28/6). Foto: Instagram @bpbd_kab.tabanan

bali.jpnn.com, TABANAN - Warga Banjar Gunungsari Umakayu, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, digegerkan oleh penemuan sesosok jenazah tanpa identitas alias Mr. X, Minggu (28/6) pagi pukul 07.30 WITA.

Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi membusuk di sebuah gundukan cekungan tanah dekat Pura Kak Resi, kawasan Hutan Sayan.

“Melihat ciri-ciri fisiknya, korban kemungkinan warga negara asing (WNA),” ujar petugas BPBD Tabanan yang terjun mengevakuasi korban kemarin (28/6).

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Penemuan jasad korban pertama kali diketahui warga setempat bernama I Gede Made Sutarjayasa, 51.

Pagi itu, saksi Sutarjayasa berjalan kaki sejauh 1,5 km dari rumahnya menuju Pura Kak Resi untuk menghaturkan sembahyang.

Namun, setelah selesai bersembahyang, saksi mencium aroma busuk yang sangat menyengat dan mencurigakan.

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Didorong rasa penasaran, saksi mencoba mencari sumber bau tersebut.

Baru berjalan sekitar 15 meter dari area pura, saksi syok melihat sesosok tubuh manusia dalam posisi bersimpuh di sebuah cekungan tanah.

Sesosok jenazah tanpa identitas alias Mr. X ditemukan dalam kondisi membusuk di sebuah gundukan cekungan tanah dekat Pura Kak Resi Jatiluwih, Penebel, Tabanan
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TAGS   Mr X mayat Mayat Membusuk WNA Pura Kak Resi tabanan Hutan Sayan Penebel BPBD Tabanan polsek penebel

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