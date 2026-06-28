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JPNN.com Bali Kriminal Dua Buruh Proyek Terjebak Air Pasang di Bawah Tebing Uluwatu, Evakuasi Dramatis

Dua Buruh Proyek Terjebak Air Pasang di Bawah Tebing Uluwatu, Evakuasi Dramatis

Minggu, 28 Juni 2026 – 11:17 WIB
Dua Buruh Proyek Terjebak Air Pasang di Bawah Tebing Uluwatu, Evakuasi Dramatis - JPNN.com Bali
Tim SAR menurunkan satu orang personel menggunakan teknik lowering (menurunkan tali) dari atas tebing Pura Uluwatu setinggi 100 meter untuk menjangkau korban yang terdampar di dasar tebing, Minggu (28/6) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, ULUWATU - Aksi penyelamatan menegangkan terjadi di kawasan tebing Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.

Tiga orang buruh proyek dilaporkan terjebak air laut pasang pada Sabtu (27/6/2026) malam.

Ketiga korban tersebut diketahui bernama Rendi, 20; Mansur, 47, dan Tarmuji, 50.

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Peristiwa bermula saat ketiga korban berjalan kaki menyusuri pantai dari arah Pantai Nyang-Nyang menuju ke utara.

Di tengah perjalanan, air laut tiba-tiba pasang dengan cepat dan mengepung mereka.

Untuk menyelamatkan diri, ketiganya langsung memanjat dan berlindung di atas batu karang.

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Melihat situasi yang genting, Mansur nekat berenang menerjang ombak ke tengah laut demi mencari bantuan.

Ia berhasil mencapai daratan dengan selamat dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Tiga orang buruh proyek dilaporkan terjebak air laut pasang pada Sabtu (27/6/2026) malam di bawah tebing Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali
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TAGS   buruh proyek pura uluwatu Tebing Pura Uluwatu basarnas bali Pantai Nyang Nyang tim SAR pecatu badung Bali

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