Dua Buruh Proyek Terjebak Air Pasang di Bawah Tebing Uluwatu, Evakuasi Dramatis

bali.jpnn.com, ULUWATU - Aksi penyelamatan menegangkan terjadi di kawasan tebing Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.

Tiga orang buruh proyek dilaporkan terjebak air laut pasang pada Sabtu (27/6/2026) malam.

Ketiga korban tersebut diketahui bernama Rendi, 20; Mansur, 47, dan Tarmuji, 50.

Peristiwa bermula saat ketiga korban berjalan kaki menyusuri pantai dari arah Pantai Nyang-Nyang menuju ke utara.

Di tengah perjalanan, air laut tiba-tiba pasang dengan cepat dan mengepung mereka.

Untuk menyelamatkan diri, ketiganya langsung memanjat dan berlindung di atas batu karang.

Melihat situasi yang genting, Mansur nekat berenang menerjang ombak ke tengah laut demi mencari bantuan.

Ia berhasil mencapai daratan dengan selamat dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.