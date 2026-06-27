JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal KPK tak Berhenti di Jakarta & Bali, Buru Pola Pemerasan Silmy Karim Dkk

KPK tak Berhenti di Jakarta & Bali, Buru Pola Pemerasan Silmy Karim Dkk

Sabtu, 27 Juni 2026 – 15:15 WIB
KPK tak Berhenti di Jakarta & Bali, Buru Pola Pemerasan Silmy Karim Dkk - JPNN.com Bali
Mantan Direktur Jenderal Imigrasi dan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Foto: Ditjen Imigrasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri daerah-daerah yang menjadi kantong warga negara asing (WNA) selain Jakarta dan Bali.

Tujuannya untuk mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberi sinyal bahwa operasi ini tidak akan berhenti di satu tempat.

Baca Juga:

“Setelah Jakarta Barat dan Bali, apakah kami akan menyasar kantong-kantong besar pemukiman WNA di daerah lain?

Kami akan terus mengecek dan membongkar proses serta mekanisme pengurusan izin tinggal mereka,” kata Budi Prasetyo dilansir dari Antara.

Menurut Budi Prasetyo, penyidik KPK akan mempelajari pola pengurusan izin tinggal WNA di kantor-kantor imigrasi pada daerah dengan konsentrasi WNA yang tinggi di luar Jakarta dan Bali.

Baca Juga:

“Nanti kami lihat pola-polanya di Kantor Imigrasi itu.

Kami juga akan menyasar juga untuk pengembangan penyidikan,” ujar Budi Prasetyo.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri daerah-daerah yang menjadi kantong warga negara asing (WNA) selain Jakarta dan Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Bali WNA Silmy Karim Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim korupsi izin tinggal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat - JPNN.com Bali

    Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat

  2. Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya - JPNN.com Bali

    Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya

  3. Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim Kontribusi - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim Kontribusi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU