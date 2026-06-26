Sindikat Likuid Vape Ganja Internasional di Bali Digulung Polresta Bandara Soetta

bali.jpnn.com, JAKARTA - Sebuah industri rumahan yang memproduksi likuid vape mengandung ganja cair berhasil dibongkar di sebuah vila di Bali.

Menariknya, pembongkaran kasus kakap ini tidak dilakukan oleh aparat kepolisian setempat, baik Polda Bali atau BNNP Bali, melainkan oleh personel Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika Serikat dan Tunisia.

Tersangka berinisial BSM, warga negara Amerika Serikat, diamankan selaku pengelola utama industri rumahan tersebut.

Dua WNA asal Tunisia berinisial ANH dan AEP, ditangkap karena berperan sebagai penyuplai sekaligus kurir.

"Sindikat ini sudah beroperasi sejak April 2023 hingga akhirnya berhasil ditangkap pada bulan April 2026.

Bisnis haram ini dikendalikan oleh jaringan internasional dengan meraup keuntungan hingga Rp360 miliar," ujar Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana dilansir dari Antara.

Bersama para tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti narkotika golongan satu siap edar.