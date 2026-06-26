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JPNN.com Bali Kriminal Pesta Miras Berujung Maut di Bali, Pria Banyuwangi Terbujur Kaku Depan Indekos

Pesta Miras Berujung Maut di Bali, Pria Banyuwangi Terbujur Kaku Depan Indekos

Jumat, 26 Juni 2026 – 08:38 WIB
Pesta Miras Berujung Maut di Bali, Pria Banyuwangi Terbujur Kaku Depan Indekos - JPNN.com Bali
Petugas BPBD Kota Denpasar mengevakuasi jenazah SU, asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang tewas setelah dua hari terakhir menenggak miras di Jalan Sedap Malam, Denpasar. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga Jalan Sedap Malam, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur dihebohkan dengan penemuan sesosok jenazah laki-laki di depan sebuah kamar indekos, kawasan Diaz Laundry, Kamis (25/6) siang sekitar pukul 13.00 WITA.

Korban diketahui berinisial SU, 46, seorang pria perantauan asal Banyuwangi, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal kepolisian, korban diduga kuat meninggal dunia akibat sakit.

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“Dugaan sementara karena sakit,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Kronologi kejadian bermula dari kondisi kesehatan korban yang terus menurun dalam beberapa hari terakhir.

Menurut saksi Muhammad Iwan, korban SU diketahui sempat menenggak minuman keras (miras) selama dua hari berturut-turut di sekitar tempat indekosnya.

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Pada Kamis (25/6/2026) dini hari, korban mulai mengeluh badannya sakit dan mengalami sesak nafas.

"Sekitar pukul 04.00 WITA, saksi sempat membelikan air kelapa untuk korban.

Warga Jalan Sedap Malam, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur dihebohkan dengan penemuan sesosok jenazah laki-laki di depan sebuah kamar indekos
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TAGS   miras pesta miras Denpasar Bali indekos kamar indekos pria Banyuwangi pria banyuwangi polresta denpasar

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