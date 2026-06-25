Detik-detik Pemotor Tewas Terlindas Truk Fuso di Denpasar, Gagal Mendahului

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut yang merenggut nyawa kembali terjadi di jalanan Kota Denpasar.

Seorang pengendara sepeda motor berinisial IGW, 51, tewas sesaat kemudian setelah terlibat kecelakaan tragis dengan sebuah truk Mitsubishi Fuso di Simpang Empat Jalan Imam Bonjol – Jalan Teuku Umar Barat (TL Buagan), Pemecutan Kelod, Denpasar Barat.

Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Rabu (24/6) sekitar pukul 14.41 WITA.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, korban IGW yang mengendarai Honda Vario DK-5471-ADF meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya.

"Benar, telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia (MD) setelah sempat dilarikan ke RSUP Prof Ngoerah Denpasar," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (25/6).

Kecelakaan bermula ketika korban yang berasal dari Desa Sukadana, Karangasem, bergerak mengendarai Vario, berjalan beriringan dengan truk Mitsubishi Fuso DK-8246-BT yang dikemudikan oleh FEN, 20.

Kedua kendaraan tersebut sama-sama datang dari arah selatan menuju ke arah utara.

Posisi sepeda motor korban saat itu berada di sisi sebelah kiri truk.