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Detik-detik Pemotor Tewas Terlindas Truk Fuso di Denpasar, Gagal Mendahului

Kamis, 25 Juni 2026 – 15:37 WIB
Detik-detik Pemotor Tewas Terlindas Truk Fuso di Denpasar, Gagal Mendahului - JPNN.com Bali
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas di Simpang Empat Jalan Imam Bonjol – Jalan Teuku Umar Barat (TL Buagan), Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, yang menewaskan IGW, 51, asal Karangasem, Bali, Rabu (24/6) kemarin. Foto: Antara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut yang merenggut nyawa kembali terjadi di jalanan Kota Denpasar.

Seorang pengendara sepeda motor berinisial IGW, 51, tewas sesaat kemudian setelah terlibat kecelakaan tragis dengan sebuah truk Mitsubishi Fuso di Simpang Empat Jalan Imam Bonjol – Jalan Teuku Umar Barat (TL Buagan), Pemecutan Kelod, Denpasar Barat.

Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Rabu (24/6) sekitar pukul 14.41 WITA.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, korban IGW yang mengendarai Honda Vario DK-5471-ADF meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya.

"Benar, telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia (MD) setelah sempat dilarikan ke RSUP Prof Ngoerah Denpasar," ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (25/6).

Kecelakaan bermula ketika korban yang berasal dari Desa Sukadana, Karangasem, bergerak mengendarai Vario, berjalan beriringan dengan truk Mitsubishi Fuso DK-8246-BT yang dikemudikan oleh FEN, 20.

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Kedua kendaraan tersebut sama-sama datang dari arah selatan menuju ke arah utara.

Posisi sepeda motor korban saat itu berada di sisi sebelah kiri truk.

Seorang pengendara sepeda motor berinisial IGW, 51, asal Karangasem, tewas sesaat kemudian setelah terlibat kecelakaan tragis dengan sebuah truk di Denpasar
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TAGS   pemotor tewas truk truk fuso Denpasar karangasem polresta denpasar kecelakaan

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