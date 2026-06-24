IRT Asal Gianyar Tewas Terseret Arus Pantai Masceti saat Melukat, Mohon Doanya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Nasib nahas menimpa Nyoman Murtiningsih, 48, seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Banjar Palak, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Korban yang terseret arus dan tenggelam di Pantai Masceti, Gianyar, akhirnya ditemukan Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (24/6) siang.

Peristiwa memilukan ini bermula sekitar pukul 10.35 WITA.

Korban bersama suaminya datang ke Pantai Masceti dengan tujuan untuk melaksanakan prosesi ritual melukat.

Namun, saat sang suami meninggalkan korban sejenak untuk membeli minuman di warung sekitar pantai, korban diduga kuat terseret arus laut yang tiba-tiba datang.

Menyadari sang istri sudah tidak terlihat di posisinya, suami korban langsung panik dan meminta bantuan warga sekitar.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) baru menerima laporan kejadian pada pukul 11.20 WITA dari seorang pelapor bernama Ditya.

Merespons cepat laporan tersebut, pada pukul 12.30 WITA, Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar langsung menerjunkan personel.