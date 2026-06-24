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JPNN.com Bali Kriminal IRT Asal Gianyar Tewas Terseret Arus Pantai Masceti saat Melukat, Mohon Doanya

IRT Asal Gianyar Tewas Terseret Arus Pantai Masceti saat Melukat, Mohon Doanya

Rabu, 24 Juni 2026 – 18:56 WIB
IRT Asal Gianyar Tewas Terseret Arus Pantai Masceti saat Melukat, Mohon Doanya - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan turun tangan mencari ibu rumah tangga asal Banjar Palak, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Ni Nyoman Murtiningsih, 48, yang terseret arus saat ritual melukat di Pantai Mescati, Rabu (24/6). Korban ditemukan tewas. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Nasib nahas menimpa Nyoman Murtiningsih, 48, seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Banjar Palak, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Korban yang terseret arus dan tenggelam di Pantai Masceti, Gianyar, akhirnya ditemukan Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (24/6) siang.

Peristiwa memilukan ini bermula sekitar pukul 10.35 WITA.

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Korban bersama suaminya datang ke Pantai Masceti dengan tujuan untuk melaksanakan prosesi ritual melukat.

Namun, saat sang suami meninggalkan korban sejenak untuk membeli minuman di warung sekitar pantai, korban diduga kuat terseret arus laut yang tiba-tiba datang.

Menyadari sang istri sudah tidak terlihat di posisinya, suami korban langsung panik dan meminta bantuan warga sekitar.

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Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) baru menerima laporan kejadian pada pukul 11.20 WITA dari seorang pelapor bernama Ditya.

Merespons cepat laporan tersebut, pada pukul 12.30 WITA, Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar langsung menerjunkan personel.

Nasib nahas menimpa Nyoman Murtiningsih, 48, seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Banjar Palak, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang tewas terseret arus
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TAGS   IRT Ibu Rumah Tangga Ritual Melukat melukat gianyar tewas Pantai Masceti Bali basarnas bali tim SAR

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