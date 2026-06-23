Viral Motor Karisma Terbakar di Simpang Buagan Denpasar, Begini Kronologinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jagat media sosial di Bali kembali dihebohkan dengan rekaman video yang memperlihatkan satu unit sepeda motor terbakar hebat Senin (22/6) malam sekitar pukul 18.30 WITA.

Lokasi kejadian dilaporkan terjadi di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di Simpang Buagan, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat.

Sepeda motor Honda Kharisma bernomor polisi DK 5603 ABG milik PT Semangat Dapur Bersama tersebut dilaporkan ludes terbakar akibat korsleting pada bagian mesin.

Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, mengatakan, insiden bermula ketika pengendara motor, Rehan Achmad, 20, dalam perjalanan pulang dari pasar melintasi Jalan Imam Bonjol.

“Mendekati lokasi kejadian, motor yang dikendarainya mendadak mogok dan mati-matian, lalu tiba-tiba muncul percikan api dari bagian bawah mesin," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (23/6).

Melihat bahaya mengancam, Rehan bergegas menepikan kendaraannya.

Api dengan cepat membesar. Saksi sempat meminta bantuan warga sekitar dan mencoba memadamkan api menggunakan air galon.

Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena kobaran api terlanjur meluas dan melahap seluruh badan motor.