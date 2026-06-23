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Modus Ban Bocor di Pecatu: iPhone WNA Inggris Raib Digondol Pemotor Scoopy

Selasa, 23 Juni 2026 – 09:31 WIB
Modus Ban Bocor di Pecatu: iPhone WNA Inggris Raib Digondol Pemotor Scoopy - JPNN.com Bali
Aksi pemotor Scoopy merah terekam CCTV saat mengambil iPhone WNA Inggris di di sekitar Restaurant Tarabelle, Desa Pecatu, Badung, pada Minggu (21/6) sekitar pukul 11.00 WITA. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, PECATU - Jagat media sosial di Bali kembali dihebohkan dengan rekaman video dugaan aksi pencurian ponsel di kawasan Kuta Selatan, Badung.

Peristiwa tersebut menimpa seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Inggris berinisial GSON, 42, di Jalan Raya Ungasan, tepatnya di sekitar Restaurant Tarabelle, Desa Pecatu, Badung, pada Minggu (21/6) sekitar pukul 11.00 WITA.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan adanya laporan insiden tersebut.

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Menurutnya, kejadian bermula saat korban tengah melintas menggunakan mobil bersama kekasihnya.

Di tengah jalan, laju kendaraan mereka mendadak dihentikan oleh seorang pria misterius yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah.

"Pengendara motor tersebut memberi tahu korban bahwa ban belakang mobilnya bocor. Korban kemudian turun untuk memeriksa kondisi ban," ujar Iptu Gede Adi.

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Nahas, hal itu rupanya hanya taktik licik pelaku.

Saat korban lengah dan fokus mengecek ban, pelaku dengan cepat membuka pintu depan mobil dan menggasak satu unit iPhone berwarna blue navy yang tergeletak di jok kanan.

Pencurian HP menimpa WNA Inggris berinisial GSON, 42, di Jalan Raya Ungasan, tepatnya di sekitar Restaurant Tarabelle, Desa Pecatu, Badung, Bali
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TAGS   modus ban bocor pencurian iPhone Pencurian iPhone WNA Inggris WNA Inggris pemotor Honda Scoopy polresta denpasar

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