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JPNN.com Bali Kriminal Dua Pria Ini Jahat Sekali, Embat HP Korban saat Terkapar, Begini Jadinya

Dua Pria Ini Jahat Sekali, Embat HP Korban saat Terkapar, Begini Jadinya

Senin, 22 Juni 2026 – 21:45 WIB
Dua Pria Ini Jahat Sekali, Embat HP Korban saat Terkapar, Begini Jadinya - JPNN.com Bali
Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Barat (Denbar) berhasil meringkus dua pelaku pencurian yang nekat memanfaatkan situasi kemalangan orang lain. Kedua pelaku, FR, 28 dan TNDP alias Toni, 31, ditangkap di tempat berbeda. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Barat (Denbar) berhasil meringkus dua pelaku pencurian yang nekat memanfaatkan situasi kemalangan orang lain.

Kedua pelaku, FR, 28 dan TNDP alias Toni, 31, ditangkap setelah mengondol ponsel milik seorang pengendara yang tengah mengalami kecelakaan lalu lintas.

Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, mengonfirmasi penangkapan tersebut.

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Iptu I Gede Adi Saputra Jaya menjelaskan bahwa peristiwa kelam itu menimpa korban, I Gusti Ngurah Yogi Ari Putra, 27 di persimpangan Jalan Pura Demak Barat – Jalan Lange V, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, pada Senin (15/6/2026) dini hari sekitar pukul 01.00 WITA.

Kejadian bermula saat korban mengendarai sepeda motor dan menaruh HP Realme hitam miliknya di holder stang.

Setibanya di lokasi kejadian, korban I Gusti Ngurah Yogi Ari Putra terlibat kecelakaan dengan pengendara lain hingga terjatuh.

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"Saat korban terjatuh, HP miliknya ikut terlepas.

Bukannya ditolong, pelaku FR justru memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil HP korban tanpa izin," ujar Iptu Gede Adi, Senin (22/6).

Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Barat (Denbar) berhasil meringkus dua pelaku pencurian yang nekat memanfaatkan situasi kemalangan orang lain.
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TAGS   pria pria jahat pencurian Handphone pencurian handphone Denpasar polsek denpasar barat kecelakaan Jalan Pura Demak

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