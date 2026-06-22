Hyundai Tancap Gas Terobos Lampu Merah, Dua Pemotor Tewas di Seminyak Bali

bali.jpnn.com, KUTA - Kasus tabrak lari maut terjadi di persimpangan Traffic Light (TL) Jalan Sunset Road – Jalan Kunti, Seminyak, Kuta, pada Sabtu (20/6/2026) sekitar pukul 04.30 WITA.

Sebuah mobil Hyundai nekat menerobos lampu merah dan menghantam sepeda motor Honda Vario hingga menewaskan dua orang di tempat.

Mirisnya, seusai kejadian, pengemudi mobil yang belum diketahui identitasnya itu langsung kabur dari lokasi kejadian.

Korban tewas diketahui berinisial AD, 21, asal Lumajang, Jawa Timur dan HH, 36, asal Bandung, Jawa Barat.

AD meninggal di tempat kejadian perkara (TKP) dengan cedera patah lengan kiri dan luka robek pada kaki kanan.

Korban HH juga sama, meninggal di TKP, mengalami luka robek pada kaki dan tangan kiri.

Korban selamat teridentifikasi berinisial KPA, 30. Korban hanya mengalami luka lecet pada wajah dan kedua kaki.

“Kecelakaan ini melibatkan mobil Hyundai DK 1255 ACE dan Honda Vario DK 5043 UAA,” ujar Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polresta Denpasar Ipda Nila Cahyaning Wisnu kepada awak media.