JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Misteri Mayat di Sungai Ayung Terungkap, Ini Kata Kapolsek Ubud

Misteri Mayat di Sungai Ayung Terungkap, Ini Kata Kapolsek Ubud

Senin, 22 Juni 2026 – 05:01 WIB
Misteri Mayat di Sungai Ayung Terungkap, Ini Kata Kapolsek Ubud - JPNN.com Bali
Tim SAR mengevakuasi jenazah Supriadi yang tersangkut bebatuan di Sungai Ayung, Ubud, Jumat (19/6) lalu. Foto; Instagram @infopolsekubud

bali.jpnn.com, UBUD - Misteri penemuan sesosok jenazah laki-laki yang tersangkut di aliran Sungai Ayung, Banjar Kedewatan, Ubud, pada Jumat (19/6) lalu akhirnya menemui titik terang.

Polisi berhasil mengungkap identitas korban yang diketahui bernama Supriadi, 32, seorang pekerja proyek vila asal Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur.

Kapolsek Ubud Kompol I Wayan Putra Antara mengonfirmasi bahwa identitas korban berhasil dipastikan setelah jajaran Polsek Ubud dan Satreskrim Polres Gianyar melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi proyek.

Baca Juga:

"Korban merupakan pekerja proyek yang selama ini tinggal di bedeng wilayah Kedewatan, Ubud.

Identitasnya diperkuat oleh kesesuaian ciri fisik dan keterangan rekan kerja," ujar Kompol Wayan Putra Antara, Minggu (21/6).

Menurutnya, berdasar hasil olah TKP dan kesaksian rekan kerja korban, berinisial BHA, Supriadi terlihat berjalan menuju bedeng proyek pada Kamis (18/6) sore pukul 15.00 WITA.

Baca Juga:

Pada pukul 17.00 WITA, mandor proyek, CA, terakhir kali melihat korban mengenakan kaus hitam dan celana pendek setelah selesai bekerja.

Namun, pada malam hingga Jumat (19/6) pagi, korban tidak kembali untuk makan malam dan tidak ditemukan di bedengnya saat rekan-rekannya terbangun keesokan paginya.

Misteri penemuan sesosok jenazah laki-laki yang tersangkut di aliran Sungai Ayung, Banjar Kedewatan, Ubud, pada Jumat (19/6) lalu akhirnya menemui titik terang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   mayat Sungai Ayung polsek ubud pekerja proyek Kedewatan Ubud mandor proyek proyek vila Banyuwangi Jawa Timur

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  2. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

  3. Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU