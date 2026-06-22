Misteri Mayat di Sungai Ayung Terungkap, Ini Kata Kapolsek Ubud

bali.jpnn.com, UBUD - Misteri penemuan sesosok jenazah laki-laki yang tersangkut di aliran Sungai Ayung, Banjar Kedewatan, Ubud, pada Jumat (19/6) lalu akhirnya menemui titik terang.

Polisi berhasil mengungkap identitas korban yang diketahui bernama Supriadi, 32, seorang pekerja proyek vila asal Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur.

Kapolsek Ubud Kompol I Wayan Putra Antara mengonfirmasi bahwa identitas korban berhasil dipastikan setelah jajaran Polsek Ubud dan Satreskrim Polres Gianyar melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi proyek.

"Korban merupakan pekerja proyek yang selama ini tinggal di bedeng wilayah Kedewatan, Ubud.

Identitasnya diperkuat oleh kesesuaian ciri fisik dan keterangan rekan kerja," ujar Kompol Wayan Putra Antara, Minggu (21/6).

Menurutnya, berdasar hasil olah TKP dan kesaksian rekan kerja korban, berinisial BHA, Supriadi terlihat berjalan menuju bedeng proyek pada Kamis (18/6) sore pukul 15.00 WITA.

Pada pukul 17.00 WITA, mandor proyek, CA, terakhir kali melihat korban mengenakan kaus hitam dan celana pendek setelah selesai bekerja.

Namun, pada malam hingga Jumat (19/6) pagi, korban tidak kembali untuk makan malam dan tidak ditemukan di bedengnya saat rekan-rekannya terbangun keesokan paginya.