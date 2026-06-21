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Polisi Denpasar Sisir Lokasi Balap Liar di Bypass Ngurah Rai, Warga Resah

Minggu, 21 Juni 2026 – 17:10 WIB
Polisi Denpasar Sisir Lokasi Balap Liar di Bypass Ngurah Rai, Warga Resah - JPNN.com Bali
Unit Kecil Lengkap (UKL) Polsek Denpasar Timur (Dentim) lmenggerebek lokasi yang diduga menjadi sirkuit balap liar di Jalan By Pass Ngurah Rai, tepatnya di depan Jalan Soka, Kesiman Kertalangu, Minggu (21/6/2026) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Kecil Lengkap (UKL) Polsek Denpasar Timur (Dentim) langsung tancap gas menggerebek lokasi yang diduga menjadi sirkuit balap liar di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di depan Jalan Soka, Kesiman Kertalangu, Minggu (21/6/2026) dini hari.

UKL Polsek Dentim bergerak setelah menerima aduan cepat warga melalui Call Center 110.

Aktivitas adu kecepatan motor ini dilaporkan warga karena dinilai sangat meresahkan.

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Selain bising, para pelaku balap liar kerap menutup sebagian akses jalan hingga mengganggu arus lalu lintas dari malam hingga menjelang pagi.

Dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) Iptu I Nyoman Jendra, petugas kepolisian tiba di lokasi sekitar pukul 03.30 WITA.

Mereka langsung menyisir sepanjang jalur rawan tersebut, termasuk area sekitar SPBU.

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Sayangnya, saat petugas tiba, jalur tersebut sudah sepi.

Skuad balap liar tampaknya sudah membubarkan diri terlebih dahulu.

Selain bising, para pelaku balap liar kerap menutup sebagian akses jalan hingga mengganggu arus lalu lintas dari malam hingga menjelang pagi.
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TAGS   balap liar jalan bypass ngurah rai Denpasar denpasar timur polsek denpasar timur

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