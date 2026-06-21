Viral Video Air Keruh di Pantai Segara Ayu Sanur, Ini Temuan Polisi Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Selatan bergerak cepat menyelidiki air keruh yang mengalir dari sebuah lubang di pinggir Pantai Segara Ayu, Sanur, yang videonya viral di media sosial.

Penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang sempat meresahkan masyarakat tersebut.

Personel kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian pada Minggu (21/6/2026) sekitar pukul 07.30 WITA.

Berdasarkan keterangan warga setempat, peristiwa dalam video itu memang benar pernah terjadi, tetapi merupakan kejadian lama.

Air tersebut diketahui berasal dari saluran irigasi atau got yang bermuara ke pantai.

Saat petugas melakukan pengecekan langsung di titik bibir pantai yang viral tersebut, kondisi lapangan sudah bersih.

Tidak ditemukan lagi adanya aliran limbah maupun air keruh seperti yang dinarasikan di media sosial.

Polisi menduga, video lama tersebut sengaja diunggah kembali oleh pemilik akun media sosial untuk menggiring opini seolah-olah peristiwa itu baru saja terjadi.