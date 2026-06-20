Viral, Maling HP Korban Kecelakaan di Denpasar Terekam Pakai Sarung Oranye

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jagat media sosial di Denpasar, Bali, dihebohkan dengan video viral aksi pencurian yang menimpa seorang pengendara motor di Jalan Pura Demak Barat, tepatnya di simpang empat Jalan Lange V, Desa Pemecutan Klod.

Korban berinisial I Gusti Ngurah Yogi, 26, kehilangan ponselnya setelah dimanfaatkan pelaku saat dirinya terjatuh akibat kecelakaan.

"Peristiwa terjadi pada Senin (15/6) dini hari sekitar pukul 00.30 WITA.

Korban telah resmi melapor ke Polsek Denpasar Barat, Selasa (16/6) lalu," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, kemarin.

Kejadian bermula saat korban berkendara dari arah timur menuju utara dengan menaruh handphone (HP) Realme RMX 3760 miliknya di holder motor.

Setibanya di TKP, korban I Gusti Ngurah Yogi ditabrak pengendara lain hingga terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri.

HP milik korban pun ikut terpental.

Tragisnya, saat korban siuman dan mencoba mencari ponselnya, barang berharga tersebut sudah raib digondol orang tak dikenal.